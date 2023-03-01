Одна европейская страна ужесточит контроль за недвижимостью россиян

В Финляндии ужесточат контроль за операциями с недвижимостью россиян

В Финляндии решили еще сильнее ужесточить контроль за операциями с недвижимостью россиян и граждан других государств, которые не входят в Европейское экономическое пространство (ЕЭП). Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«Рабочая группа пришла к выводу о возможности ужесточения контроля за иностранным владением недвижимостью», — заявили в ведомстве. Власти предлагают обязать иностранные юрлица получать разрешение на приобретение объектов и следить, чтобы собственность не распределялась между несколькими покупателями. Помимо этого, в Финляндии собираются усилить мониторинг по аренде и вводить санкции против фиктивных компаний.

В ведомстве уточнили, что на реализацию мер потребуются годы, а дальнейшие шаги в отношении предложенных правил должно определить правительство после выборов 2 апреля.

В начале декабря 2022 года в Финляндии одобрили законопроект, который усложняет покупку жилья россиянам и другим иностранцам вне ЕЭП. Новые правила должны наделить министерство обороны более широкими полномочиями по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью.