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10:17, 1 марта 2023Наука и техника

Скорость мобильного интернета в Москве в феврале выросла

«Известия»: в феврале скорость мобильного интернета в Москве выросла до 34,7 Мбит/с

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве в феврале по сравнению с тем же месяцем в 2022 году выросла средняя скорость мобильного интернета — до 34,7 Мбит/с. Об этом говорят подсчеты компании TelecomDaily, их приводят «Известия».

Указывается, что рост скорости составил 32 процента. Расчеты базируются на результатах множества замеров, которые провели клиенты фирменного приложения компании «Мегабитус».

Кроме того, по данным Минцифры, за первые девять месяцев 2022 года скорость связи в столице увеличилась на 18 процентов.

При этом в TelecomDaily добавили, что за прошедший месяц в регионах России скорость мобильного интернета снизилась примерно на семь процентов.

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Антон Похиляк
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