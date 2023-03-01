В России снизилась скорость мобильного интернета

«Известия»: скорость мобильного интернета в России снизилась на 7%

В феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го скорость мобильного интернета в регионах России, за исключением Москвы, снизилась в среднем на семь процентов — до 18,3 мегабит в секунду. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет TelecomDaily.

Выяснилось, что зачастую к Сети просто невозможно подключиться. Это затрудняет работу важных приложений — к примеру, для заказа такси, отметили участники опроса TelecomDaily. Такую динамику связывают с дефицитом сетевого оборудования, поставки которого в Россию остановили весной прошлого года.

«Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. И, напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30 процентов», — рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Издание отмечает, что, по данным Минцифры, за первые девять месяцев 2022 года трафик мобильного интернета в России по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос более чем на 20 процентов — до 25,8 миллиарда гигабайт.

Ранее пользователям Starlink предложили экономить энергию. В приложении терминалов появилась функция «Расписание сна» (Sleep Schedule), с помощью которой владельцы устройства могут указать время, когда терминал будет бездействовать.