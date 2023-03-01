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18:28, 1 марта 2023Среда обитания

В российском регионе дольщики не дождались квартир от застройщика и умерли

URA.RU: в Курганской области дольщики не дождались квартир от застройщика и умерли

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В городе Шумиха Курганской области большинство дольщиков не дождались обещанных квартир от застройщика и умерли. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание URA.RU.

По словам собеседника издания, договоры на долевое строительство были подписаны в 1994 году, однако строительство дома так и не было завершено, а граждане до сих пор не могут попасть в реестр обманутых дольщиков. В результате в живых из более чем 20 человек, подписавших ДДУ, осталось лишь шесть.

«В списке есть и сама администрация Шумихи, которая должна выделить нуждающимся жилье и больницу. Мои родители тоже оказались обманутыми дольщиками и им пришлось доживать в старом доме в ожидании квартиры. С 2016 года их уже нет в живых. Нас долгие годы никто не слышит и никто не хочет помогать», — рассказала одна из местных жительниц.

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В 2010 году застройщик отказался от объекта и передал свои полномочия мэрии Шумихинского округа. Та заключила мировое соглашение с дольщиками и пообещала завершить строительство дома до 2015 года. По решению суда работы по возведению здания начались, однако после смены главы района стройка вновь заморозилась, технику вывезли, а здание начали разбирать. По словам местных жителей, новая администрация, несмотря на обещание разобраться с вопросом, не предприняла никаких действий для этого. Они добавили, что нынешний глава Шумихинского округа Сергей Максимовских избегает встреч с дольщиками и также не занимается решением проблемы.

Автор публикации не смог получить комментарии от Максимовских. Кроме того, в администрации на официальный запрос от журналистов не ответили.

В феврале стало известно о том, что в Рязани руководитель строительной фирмы обманул дольщиков более чем на 8,5 миллиона рублей. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, директор общества с ограниченной ответственностью пообещал дольщикам, что построит им многоквартирный дом в селе Дядьково Рязанского района, зная, что разрешение на строительство не получено и у компании нет собственных денег на реализацию этого проекта.

Полина Кислицына
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