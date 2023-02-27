В российском городе мошенник обманул дольщиков на миллионы рублей

В Рязани бизнесмен обманул дольщиков более чем на 8,5 миллиона рублей

В Рязани руководитель строительной фирмы обманул дольщиков на миллионы рублей. О происходящем в российском городе сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Директор общества с ограниченной ответственностью пообещал дольщикам, что построит им многоквартирный дом в селе Дядьково Рязанского района, зная, что разрешение на строительство не получено и у компании нет собственных денег на реализацию этого проекта. За период с мая 2016 года по июнь 2017 года мошеннику удалось собрать от них сумму более чем 8,5 миллиона рублей. При этом обещанный дом до сих пор не был достроен и введен в эксплуатацию, а деньги обманутым людям возвращены не были.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 200.3 Уголовного кодекса («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере»). Бизнесмен не признал свою вину. В качестве наказания Октябрьский районный суд назначил ему исправительные работы сроком в полтора года, а также удержание 15 процентов от заработка в пользу государства.

В декабре 2022 года стало известно о том, что в Башкирии мошенники обманули сотни дольщиков на общую сумму примерно в 1,7 миллиарда рублей. Учредители и фактические руководители обществ с ограниченной ответственностью «Крона», «Управление капитального строительства "Монолитстрой"», «Омега», «Базис» и «Импульс» пообещали возвести им восемь жилых домов, при этом изначально не собираясь завершать строительство.