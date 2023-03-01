Влияние открытия БКЛ на цену недвижимости около станций оценили

Риелтор Барсуков заявил, что цены на недвижимость после открытия БКЛ в Москве не изменятся

Цены на недвижимость в тех районах Москвы, где открылись станции большой кольцевой линии (БКЛ) метро, не изменятся, считает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Обычно рост цены от открытия рядом станции метро закладывается с момента, когда становится известно местоположение будущей станции. Тогда цены начинают расти, а к моменту запуска рост уже отыгрывается», — объяснил он.

В целом, в ближайшее время на московском рынке недвижимости не ожидается ценовых изменений, убежден риелтор. «Все стабильно, на мой взгляд», — поделился Барсуков.

Открытие БКЛ состоялось в среду, 1 марта. Сам процесс строительства завершился в начале февраля 2023 года. В эксплуатацию ввели девять последних станций БКЛ: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Большая кольцевая линия стала крупнейшим в мире проектом в сфере строительства метро. На ней насчитывается 70 километров путей, 31 станция и три электродепо. При этом БКЛ поставила рекорд по протяженности среди подземных колец — до этого самой длинной считалась Вторая кольцевая линия метро в Пекине, которая достигает 57 километров.

