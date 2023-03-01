Китай обнаружил крупное нефтяное месторождение

Китайская CNOOC обнаружила крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе

Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе, сказано в ее заявлении.

Запасы нефти там составляют 100 миллионов тонн. По оценке CNOOC, скважина на месторождении способна ежедневно давать около 2040 баррелей сырой нефти и 320 тысяч кубометров газа. Месторождение находится в южной части Бохайского залива в Желтом море, примерно в 170 километрах от города Тяньцзиня.

В ноябре прошлого года китайская Sinopec Corp нашла на юго-западе КНР крупное месторождение сланцевого газа, запасы которого оцениваются примерно в 146 миллиардов кубометров. Сланцевый газ считается одним из экологически чистых источников энергии.

В октябре Sinopec обнаружила крупную газовую скважину на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе страны. Ее запасы составляют около 387,8 миллиарда кубометров.