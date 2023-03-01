Против Толоконниковой возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих

В Москве СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих против Толоконниковой

В Москве Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих против одной из основательниц Pussy Riot, Надежды Толоконниковой (признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом в среду, 1 марта, сообщил юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По словам юриста, основанием для этого стали публикации Толоконниковой в социальных сетях. В рамках уголовного дела уже прошла серия обысков. Место их проведения, так же как и содержание постов, не уточняется. Сама фигурантка живет США.

В 2012 году Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич осудили за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Их приговорили к двум годам колонии общего режима, однако в декабре 2013 года отпустили по амнистии.

Ранее сообщалось, что в Москве суд назначил тату-модели Фейс принудительное лечение за фото без одежды у храма.