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15:10, 1 марта 2023Мир

В Финляндии проголосовали о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО при 184 голосах из 200

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Парламент Финляндии проголосовал по законопроекту о вступлении страны в НАТО, об этом сообщили во время трансляции заседания.

Власти одобрили законопроект, «за» проголосовали 184 депутата, в то время как семь депутатов выступили против. Отмечается, что для окончательной ратификации законопроекта его должен утвердить президент республики Саули Ниинисте.

Ранее финские власти подтвердили готовность вступить в альянс, не дожидаясь Швеции. Министр обороны страны Микко Савола заявил, что Хельсинки не будет дожидаться, пока Турция одобрит аналогичную заявку Стокгольма.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Тем не менее Анкара сопротивляется членству Швеции из-за акций с сожжением Корана.

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Анастасия Заикина
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