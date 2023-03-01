В Финляндии проголосовали о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО при 184 голосах из 200

Парламент Финляндии проголосовал по законопроекту о вступлении страны в НАТО, об этом сообщили во время трансляции заседания.

Власти одобрили законопроект, «за» проголосовали 184 депутата, в то время как семь депутатов выступили против. Отмечается, что для окончательной ратификации законопроекта его должен утвердить президент республики Саули Ниинисте.

Ранее финские власти подтвердили готовность вступить в альянс, не дожидаясь Швеции. Министр обороны страны Микко Савола заявил, что Хельсинки не будет дожидаться, пока Турция одобрит аналогичную заявку Стокгольма.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Тем не менее Анкара сопротивляется членству Швеции из-за акций с сожжением Корана.