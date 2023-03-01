Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Артемовском

Песков попросил обратиться в Минобороны по вопросу о ситуации под Артемовском

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны России вопрос журналистов о ситуации под Артемовском (украинское название — Бахмут). Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что неоднократно просил по подобным вопросам обращаться к коллегам из оборонного ведомства.

«Потому что это касается процесса осуществления специальной военной операции, поэтому это в Министерство обороны», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию под Артемовском и сообщения о том, что российская армия усилила атаку на этом направлении.

Ранее Вооруженные силы Украины приняли решение отправить в Артемовск дополнительный контингент, заявила заместитель главы министерства обороны страны Анна Маляр.

27 февраля врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что почти все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских военных.