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10:04, 1 марта 2023Россия

Появились подробности об избитом учителем в московской школе подростке

«МК»: родителей избитого учителем в Москве восьмиклассника часто вызывали в школу

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Родителей восьмиклассника, которого на одном из уроков в школе Москвы избил учитель, часто вызывали в школу. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По словам одноклассников избитого 14-летнего подростка, на уроке по финансовой грамотности, на котором произошел инцидент, школьники часто ничего не делают и сидят в телефоне, а преподаватель вместо ведения занятия заполняет электронный журнал.

Школьники рассказали, что преподаватель избил восьмиклассника, так как тот якобы пускал бумажные самолетики от безделья. Отец пострадавшего школьника работает участковым в звании майора, а его мать — домохозяйка.

Несколько дней назад в сети появились кадры, на которых руководитель кадетского класса московской школы № 2031 бьет одного из учеников. Как сообщил Mash, педагогу не понравилась прическа восьмиклассника, и он потребовал, чтобы тот вышел из помещения, однако школьник ответил отказом, в результате чего между ними начался конфликт.

Впоследствии директор учебного заведения Григорий Киселев, где педагог избил ученика на глазах у одноклассников, сообщил «Ленте.ру», что учителя уволили. Он добавил, что пострадавший подросток нарушал на уроке дисциплину и не реагировал на замечания педагога, в результате чего тот не сдержался и применил физическую силу.

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Анастасия Шейкина
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