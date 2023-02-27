Избившего московского школьника из-за прически учителя кадетских классов уволили

В Москве уволили учителя школы, избившего восьмиклассника из-за прически

Учителя кадетских классов московской школы № 2031, избившего ребенка из-за прически, уволили. Об этом «Ленте.ру» сообщил директор учебного заведения Григорий Киселев.

По его словам, мальчик нарушал на уроке дисциплину и не реагировал на замечания учителя, в результате чего тот не сдержался и применил физическую силу. «Любое применение физической силы по отношению к детям категорически недопустимо. Это принципиальная позиция, и никакого оправдания действиям педагога, применившего силу к ученику, быть не может», — подчеркнул Киселев.

Он добавил, что администрация учебного заведения проводит служебное расследование, которое должно установить все причины произошедшего. «С учителем расторгнуты трудовые отношения. Мы находимся на связи с родителями мальчика, ученик чувствует себя нормально, медицинская помощь ему не понадобилась», — подытожил директор школы.

Ранее в сети появились кадры, на которых руководитель кадетского класса московской школы №2031 бьет одного из учеников. Как сообщил Telegram-канал Mash, педагогу не понравилась прическа восьмиклассника, и он потребовал, чтобы тот вышел из помещения, однако школьник ответил отказом, в результате чего между ними начался конфликт.

На записи видно, как мужчина в военной форме схватил школьника с длинными волосами и выволок в коридор, где они оба упали на пол. После этого мужчина сел на подростка сверху и начал бить. По данным канала, прибывшие в школу врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего травму носа и головы