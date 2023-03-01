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09:49, 1 марта 2023Россия

Появились новые подробности об упавшем в Подмосковье беспилотнике

РЕН ТВ: упавший под Москвой беспилотник был начинен взрывчаткой

Фото: Telegram-канал Mash

Беспилотный летательный аппарат, который упал рядом с газораспределительной станцией в Подмосковье, был начинен взрывчаткой. Новые подробности со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ.

«Внутри беспилотника обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около одного килограмма и четыре заряда к РПГ», — рассказал собеседник издания.

Ранее появилась информация о том, что БПЛА имеет иностранное происхождение и не стоит на оснащении у российских подразделений.

Об инциденте стало известно во вторник, 28 февраля. Аппарат, предположительно, упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в деревне Губастово. На появившихся в сети кадрах с места ЧП был виден летательный аппарат больших размеров. По данным РЕН ТВ, на нем есть маркировка UJ-22 Airborne.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в результате падения беспилотника жертв и разрушений нет.

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Евгения Куликова
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