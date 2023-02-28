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16:16, 28 февраля 2023Россия

Раскрыты подробности об упавшем в Подмосковье беспилотнике

ТАСС: упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранным

Кадр: Telegram-канал «Украина Сейчас»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший около газораспределительной станции в Коломенском округе Подмосковья, оказался иностранным. Такие подробности инцидента ТАСС раскрыли в правоохранительных органах.

Собеседник агентства подчеркнул, что обнаруженный беспилотник не стоит на оснащении у российских подразделений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение БПЛА в регионе. Он предположил, что целью возможного удара был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений в результате случившегося нет.

О падении беспилотника под Москвой стало известно во вторник, 28 февраля. Аппарат предположительно упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в деревне Губастово. На появившихся в сети кадрах с места ЧП был виден летательный аппарат больших размеров.

Telegram-канал Shot пишет, что он может быть идентифицирован как ударный UJ-22 Airborne, производимый компанией «Укрджет».

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Варвара Кошечкина
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