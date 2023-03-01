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09:02, 1 марта 2023Наука и техника

Выявлены новые риски ожирения для беременных женщин и их детей

The Journal of Physiology: ожирение у беременных вызвало изменения в плаценте

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Международная команда ученых из Южной Африки и Англии выявила новые риски ожирения для беременных женщин и их детей. Оказалось, что лишний вес вызывает серьезные изменения в плаценте, а следовательно, и в развитии плода. Выводы работы описываются в статье, опубликованной в The Journal of Physiology.

В исследовании приняли участие 71 женщина различной расовой принадлежности. Из них 52 страдали ожирением, а у 38 развился гестационный сахарный диабет (ГСД). Авторы использовали клиническое профилирование, глубокое структурное исследование и молекулярный анализ плаценты, а также биохимические измерения материнской и младенческой пуповинной крови, чтобы изучить влияние ожирения и ГСД у беременных женщин.

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Результаты показали, что ожирение матери изменяет структуру плаценты (необходимой для питания ребенка во время беременности) в большей степени, чем гестационный сахарный диабет. Лишний вес нарушил формирование плаценты, плотность и площадь ее кровеносных сосудов, а также механизмы обмена питательными веществами между матерью и развивающимся плодом. Как ожирение, так и ГСД влияли на выработку плацентарных гормонов и биомаркеров воспаления, доказывая аномальную работу плаценты.

Поскольку ожирение и ГCД часто сосуществуют вместе, исследование объясняет наблюдаемые осложнения при изменениях в плаценте. Например, внутриутробную смерть, мертворождение, повышенный риск неинфекционных заболеваний в будущем как для матери, так и для ребенка, ранней смерти детей после рождения и более высокого веса младенцев.

Выявление специфических изменений в плаценте ляжет в основу при разработке будущих методов лечения или диагностических тестов, которые могут улучшить состояние здоровья матери и детей.

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Елена Апазиди
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