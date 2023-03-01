Россиянам назвали последствия для волос при отказе от расчески на месяц

Трихолог Медецкая: отказ от расчески может привести к обострению себорейного дерматита

Трихологи Ольга Медецкая и Алена Романова назвали россиянам последствия для волос при отказе от расчески на месяц. Их комментарий публикует «Доктор Питер».

Эксперты отметили, что регулярное пренебрежение данной частью ухода за собой вредит внешнему виду и здоровью. Так, впоследствии у корней образуются колтуны, в которых скапливаются избытки чешуек кожи и себума, что может привести к обострению себорейного дерматита (хроническое воспалительное заболевание кожи, возникающее в ответ на избыток себума — прим. «Ленты.ру»), заявила Медецкая.

«Одна из функций расчесывания состоит в распределении себума, или кожного сала, по длине волос. С помощью расчески мы равномерно разносим его от корней к кончикам. (...) При отказе от расчесывания жир начнет копиться у корней, а остальная часть волос будет испытывать недостаток увлажнения», — в свою очередь, добавила Романова.

Кроме того, по ее словам, избегание расчесывания может привести к чрезмерному выпадению прядей. «Если отказаться от этой процедуры, выпавшие волосы будут запутываться в здоровых, утяжелять их и сокращать их жизненный цикл», — пояснила врач.

В феврале сообщалось, что блогерша с никнеймом krissybritish1 помыла голову впервые за полтора года и лишилась части волос. «Раньше они были такими густыми и длинными, а теперь у меня осталась буквально пара прядей», — посетовала инфлюэнсерша.