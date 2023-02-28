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19:50, 28 февраля 2023Ценности

Блогерша помыла голову впервые за полтора года и лишилась части волос

Блогерша krissybritish1 лишилась части волос после первого за полтора года мытья головы

Фото: Magdalena Tröndle / Globallookpress.com

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) помыла голову впервые за полтора года и лишилась части волос. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом krissybritish1 продемонстрировала свой внешний вид до процедуры. В опубликованном ролике видно, что локоны девушки выглядят грязными, а на коже головы заметна перхоть. «Есть шелушение, но это нормально, ничего не чешется. Я решила помыть голову из-за ломкости волос», — объяснила юзерша.

Затем девушка продемонстрировала пучок выпавших волос после их мытья. «Раньше они были такими густыми и длинными, а теперь у меня осталась буквально пара прядей», — посетовала инфлюэнсерша.

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Героиня материала призналась, что ее локоны стали поврежденными и сухими. При этом блогерша добавила, что на протяжении полутора лет она регулярно собирала волосы в высокий пучок. «Теперь я решила ухаживать за прядями и пользоваться всеми необходимыми средствами», — рассказала она на камеру.

Публикация стала вирусной и набрала более 4,5 тысячи лайков. Подписчики оценили поступок юзерши в комментариях под роликом. «Мне казалось, что не мыть голову два месяца с это уже плохо», «Я просто не понимаю, почему вы не моетесь так долго», «Неужели волосы не воняли?» — возмутились они.

В сентябре 2022 года британский парикмахер назвал единственный признак, говорящий о необходимости помыть голову. Стилист Джон Хала рассказал, что лучше всего очищать кожу головы тогда, когда она становится жирной.

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Екатерина Ештокина
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