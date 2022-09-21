Парикмахер назвал единственный говорящий о необходимости помыть голову признак

Парикмахер Хала назвал жирные корни волос признаком, говорящим о необходимости мыть голову

Британский парикмахер назвал единственный признак, говорящий о необходимости помыть голову. Материал на эту тему публикует The Sun.

Стилист Джон Хала рассказал, что лучше всего очищать кожу головы тогда, когда она становится жирной. «Специалисты советуют мыть волосы один-два раза в неделю, но лучше делать это именно в тот момент, когда корни перестают блестеть и становятся визуально грязными», — пояснил он, добавив, что правильно подобранный шампунь продлевает свежесть волос.

По словам эксперта, между мытьем необходимо как можно реже пользоваться средствами для укладки, в состав которых входят масла, поскольку они приводят к ускоренному загрязнению локонов. «Постарайтесь не трогать пряди, таким образом вы продлите красоту своей укладки», — заключил собеседник издания.

Ранее трихолог Тейлор Роуз раскрыла главные ошибки во время мытья головы. Так, во время данного процесса необходимо применять специальный шампунь, направленный на глубокое очищение волос.