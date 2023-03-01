В Раде назвали личным решением Зеленского отказ от увольнения Резникова

В Раде заявили, что Зеленский в последний момент решил не увольнять главу Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент решил не увольнять министра обороны Алексея Резникова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«То, что его не уволили, было личным решением Зеленского, который в последний момент передумал», — заявил Гончаренко, не уточняя, откуда ему это известно.