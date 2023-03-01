Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:15, 1 марта 2023Бывший СССР

В Раде назвали личным решением Зеленского отказ от увольнения Резникова

В Раде заявили, что Зеленский в последний момент решил не увольнять главу Минобороны
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент решил не увольнять министра обороны Алексея Резникова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«То, что его не уволили, было личным решением Зеленского, который в последний момент передумал», — заявил Гончаренко, не уточняя, откуда ему это известно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Германии подняли вопрос о национализации «Северного потока-2»
Тело пенсионерки нашли под окнами больницы в Петербурге
Россияне бросились скупать недвижимость на популярном курорте
В Европе запланировали перевод экономики на режим военного времени
В Раде назвали личным решением Зеленского отказ от увольнения Резникова
Пилоты решили показать пассажирам северное сияние и изменили маршрут рейса
Представлена замена eSIM в смартфонах
Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение
Российского депутата осудили за небрежное хранение оружия
Купленная за бесценок фигурка оказалась редким артефактом за миллионы рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.