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10:59, 1 марта 2023Россия

Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию доктора Рошаля

Хирурга Рошаля перевели из реанимации в хирургическую палату

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля перевели из реанимации в хирургическую палату. О его состоянии со ссылкой на заявление пресс-службы Национальной медицинской палаты России в среду, 1 марта, пишет ТАСС.

О том, что известный хирург попал в больницу, стало известно 26 февраля. Mash писал, что у Рошаля диагностировали болезнь Паркинсона и нашли кисту в головном мозге, а также перелом шейки левого бедра.

В Нацмедпалате, в свою очередь, уточнили, что он был планово госпитализирован для замены тазобедренного сустава и операция прошла успешно.

Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он уже приступил к работе в онлайн-режиме.

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Евгения Куликова
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