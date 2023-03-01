Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию доктора Рошаля

Хирурга Рошаля перевели из реанимации в хирургическую палату

Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля перевели из реанимации в хирургическую палату. О его состоянии со ссылкой на заявление пресс-службы Национальной медицинской палаты России в среду, 1 марта, пишет ТАСС.

О том, что известный хирург попал в больницу, стало известно 26 февраля. Mash писал, что у Рошаля диагностировали болезнь Паркинсона и нашли кисту в головном мозге, а также перелом шейки левого бедра.

В Нацмедпалате, в свою очередь, уточнили, что он был планово госпитализирован для замены тазобедренного сустава и операция прошла успешно.

Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он уже приступил к работе в онлайн-режиме.

