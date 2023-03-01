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23:04, 1 марта 2023Мир

В Конгрессе США призвали американский телеканал прекратить «пропаганду»

Конгрессмены-демократы Шумер и Джеффрис призвали Fox News прекратить ложь и пропаганду

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер и его однопартиец Хаким Джеффрис, ставший главой меньшинства в палате представителей, обратились к руководству американской медиакорпорации Fox с просьбой прекратить распространять данные, которые подвергают сомнению победу президента страны Джо Байдена на выборах 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Шумер и Джеффрис написали письмо медиамагнату и председателу корпорации Fox Corporation Руперту Мердоку, в котором призвали ведущего Fox News Такера Карлсона и других журналистов корпорации прекратить распространять ложь и пропаганду о выборах. Они также попросили авторов материалов признать в эфире, «что они были неправы, принимая участие в столь неосторожном поведении».

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Конгрессмены-демократы добавили, что ведущие телеканала сознательно продвигают «большую ложь» экс-президента США Дональда Трампа о его победе на президентских выборах. Такими действиями авторы «лгут собственным телезрителям и угрожают демократии», а также способствуют осуществлению политического насилия и ослаблению веры в демократию.

Ранее большинство граждан США выступили против участия Байдена и Трампа в президентских выборах в 2024 году. В частности, 56 процентов избирателей заявили о нежелании видеть кандидатуру действующего главы государства.

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Марина Совина
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