В Конгрессе США призвали американский телеканал прекратить «пропаганду»

Конгрессмены-демократы Шумер и Джеффрис призвали Fox News прекратить ложь и пропаганду

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер и его однопартиец Хаким Джеффрис, ставший главой меньшинства в палате представителей, обратились к руководству американской медиакорпорации Fox с просьбой прекратить распространять данные, которые подвергают сомнению победу президента страны Джо Байдена на выборах 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Шумер и Джеффрис написали письмо медиамагнату и председателу корпорации Fox Corporation Руперту Мердоку, в котором призвали ведущего Fox News Такера Карлсона и других журналистов корпорации прекратить распространять ложь и пропаганду о выборах. Они также попросили авторов материалов признать в эфире, «что они были неправы, принимая участие в столь неосторожном поведении».

Конгрессмены-демократы добавили, что ведущие телеканала сознательно продвигают «большую ложь» экс-президента США Дональда Трампа о его победе на президентских выборах. Такими действиями авторы «лгут собственным телезрителям и угрожают демократии», а также способствуют осуществлению политического насилия и ослаблению веры в демократию.

Ранее большинство граждан США выступили против участия Байдена и Трампа в президентских выборах в 2024 году. В частности, 56 процентов избирателей заявили о нежелании видеть кандидатуру действующего главы государства.