Наркобарон безуспешно попытался стать красивым корейцем и попался

Asia One: полиция арестовала наркобарона несмотря на его попытки стать похожим на корейца

Полиция в Таиланде арестовала поставлявшего наркотики из Европы наркобарона, несмотря на его попытки стать красивым корейцем. Об этом сообщает Asia One.

25-летний Сарахат Савангдженг импортировал в страну из Европы МДМА. Полиции была известна его внешность, так как за последние годы его трижды арестовывали. С декабря он был в бегах.

Чтобы скрыться от уголовного преследования, мужчина решил изменить внешность. Он перенес несколько пластических операций, чтобы стать похожим на красивого корейского мужчину. Его попытки оказались безуспешными, так как в конце концов он попался полиции.

Сотрудники правоохранительных органов разыскали его в кондоминиуме в районе Бангкока Бангна под видом желающих работать наркоурьерами. Они были в шоке, когда приехали арестовать Савангдженга и увидели, что он полностью изменил внешность и стал похож на «красивого корейца».

Наркобарон признал, что покупал товар за биткоины в даркнете, а затем продавал его покупателям в Бангкоке и за пределами города.

Ранее сообщалось, что в Мексике полицейским удалось обнаружить и арестовать лидера крупного накрокартеля Jalisco New Generation Cartel (CJNG) благодаря музыкальному клипу. Музыкант участвовал в грандиозной вечеринке картеля, которую наркобарон устроил на ранчо в горах на границе штатов Халиско и Сакатерас и выложил в социальной сети снятый во время вечеринки клип.

