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13:42, 1 марта 2023Мир

В Китае объяснили положения мирного плана о территориальной целостности

Аналитик Ву объяснил пункт мирного плана КНР о территориальной целостности Уставом ООН

Фото: Thomas Peter / Reuters

Включение пункта об уважении территориальной целостности всех стран в мирный план Китая отражает одно из ключевых положений главного международного документа — Устава ООН. Об этом заявил старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского университета (КНР) Ву Бинбин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Следование этим общим принципам является базовым требованием к любому мирному урегулированию», — объяснил аналитик журналистам.

24 февраля, в первую годовщину специальной военной операции на Украине, китайские власти опубликовали план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина является возобновление мирных переговоров и прекращение боевых действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех стран с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

Комментируя опубликованный документ, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал обратить внимание на первый пункт китайского плана — уважение суверенитета стран. В то же время американский чиновник подчеркнул, что решение о завершении конфликта с Россией должны принимать сами украинцы.

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Виктория Кондратьева
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