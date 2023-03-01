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09:48, 1 марта 2023Россия

Минобороны сообщило о строительстве нового военного городка в Чечне

Строители Минобороны возведут новый военный городок в Чечне весной 2023 года

Фото: : Елена Афонина / ТАСС

Строители Минобороны России завершают работы по возведению нового военного городка в Чечне. Объект намерены сдать в эксплуатацию весной 2023 года, в нем будут размещены подразделения, дислоцированные в республике. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В Минобороны пояснили, что городок будет расположен в чеченском селе Серноводское. Площадь застройки превышает 54 гектара, на территории возведено 50 объектов. В российском ведомстве отметили, что на территории военного городка в Чечне разместят общежития, казармы, столовые, парковую зону для военной техники, а также спорткомплекс.

Летом 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в регионе сформируют четыре батальона в структуре Минобороны. Для подразделений должны были построить новую базу.

14 февраля сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев в рамках поездки в Чеченскую Республику побывал на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Позже воронежский глава допустил, что чеченский полигон обретет популярность не только среди военных, но и обычных людей, которые «хотят себя испытать».

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Анна Щербакова
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