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16:25, 1 марта 2023Мир

В Турции оценили последствия поражения Эрдогана на выборах для России

Турецкий политолог Унал: вероятный проигрыш Эрдогана на выборах не испортит отношения с РФ

Фото: Umit Bektas / Reuters

Вероятный проигрыш действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в мае этого года не испортит отношения с Россией, ведь национальные интересы обеих стран в регионе не зависят от персоналии лидера в данном конкретном случае. Так возможные последствия для РФ оценил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал на полях Ближневосточной конференции клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Поскольку то, что происходит между [Россией и Турцией], выгодно обоим в материальном плане — торговля, экономика в массовом масштабе плюс механизм консультаций по политическим спорам, а также, возможно, вопросы военного характера [и совместного оборонного производства] (...). Все это создает ситуацию, при которой кто бы ни пришел к власти в Турции, турецко-российские отношения будут сохраняться», — резюмировал профессор.

Ухан допустил, что между Москвой и Анкарой «неизбежно могут случаться взлеты и падения» в отношениях, как, например, сбитый в Сирии российский самолет Су-25, но общий вектор сотрудничества будет оставаться положительным. «Сейчас у нас 85-миллионное население, и поэтому Турция может стоять на своих собственных ногах, с НАТО или без нее», — добавил политолог.

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Также профессор предположил, что Эрдоган видит в российском президенте Владимире Путине дружественного единомышленника, с которым возможно договориться, что также положительно сказывается на отношениях двух государств.

Ранее Унал заявил, что отношение ряда стран Европы к НАТО нередко оказывалось настолько несерьезным, что его можно было сравнить с походом паб. По его словам, потеря Турции — ключевого и мощного члена НАТО со второй по величине армии — совершенно не отвечает интересам альянса.

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Виктория Кондратьева
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