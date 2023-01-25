В Турции сравнили отношение Европы к НАТО с походом в паб

Турецкий политолог Хасан Унал сравнил отношение Европы к НАТО с походом в паб

Отношение ряда стран Европы к НАТО нередко оказывалось настолько несерьезным, что его можно было сравнить с походом паб. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

По его словам, потеря Турции — ключевого и мощного члена НАТО со второй по величине армии — совершенно не отвечает интересам альянса. «Некоторые европейцы думают о НАТО как о пабе, в который вы идете после ужина, чтобы поболтать, и там после нескольких рюмок вы несете всякую чушь, например, про выдавливание Турции из НАТО, хотя в альянсе нет механизма для этого», — подчеркнул турецкий политолог.

По его словам, положительным следствием боевых действий на Украине стало то, что европейские страны осознали всю важность военного союза и «позабыли обо всей этой чепухе».

Ранее зампреда турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что Турция якобы может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары. В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) подобные планы опровергли.

В последние месяцы между Турцией и ее западными союзниками растет напряженность из-за сопротивления Анкары вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. 21 января Турция отменила визит шведского министра обороны Пола Йонсона после инцидента с сожжением Корана в Швеции. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в нынешних условиях встреча «не имеет ни важности, ни смысла».