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07:31, 25 января 2023Мир

Политик допустил выход Турции из НАТО через полгода

Турецкий политик Санджак допустил выход Анкары из НАТО через пять-шесть месяцев

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что страна может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары. Его слова приводит газета Aydınlık.

Санджак допустил выход Турции из НАТО через пять-шесть месяцев и объяснил, что решение может быть продиктовано текущими событиями. По его словам, Североатлантический альянс своими провокациями вынуждает Анкару поступить так.

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«Они пытаются противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах», — заключил политик.

21 января Турция отменила визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в страну. С таким заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его мнению, встреча «не имеет ни важности, ни смысла».

Решение было принято после инцидента с сожжением Корана 21 января в Швеции. Отмечается, что акцию согласовали с местными властями — она прошла под контролем полиции.

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Марина Совина
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