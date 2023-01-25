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12:40, 25 января 2023Мир

В правящей партии Турции опровергли планы Анкары выйти из НАТО

В партии президента Турции Эрдогана опровергли планы Анкары выйти из НАТО

Фото: Francois Mori / Reuters

Анкара не планирует выход из НАТО. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик в интервью CNN Turk.

Он опроверг слова зампреда конкурирующей партии «Родина» Этхема Санджака о том, что Турция якобы может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары.

Челик подчеркнул важность членства Турции для Североатлантического альянса. По его словам, в партии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана даже не рассматривают возможность выхода из блока. «Слова тех, кто говорит о выводе Турции из состава НАТО, крайне удивительны. Об этом и речи нет. Мы являемся одной из стран, основавших НАТО. У этих людей нет права говорить такое», — сказал представитель ПСР.

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21 января Турция отменила визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в страну. С соответствующим заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его мнению, встреча «не имеет ни важности, ни смысла».

Решение было принято после инцидента с сожжением Корана 21 января в Швеции. Отмечается, что акцию согласовали с местными властями — она прошла под контролем полиции.

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Глеб Бажуткин
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