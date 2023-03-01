Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:37, 1 марта 2023Силовые структуры

Ударивший 99 раз ножом мать россиянин предстанет перед судом

В Салехарде пройдет суд над психически нездоровым мужчиной, ударившим мать ножом 99 раз

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Салехарде перед судом предстанет 49-летний местный житель, который 99 раз ударил пожилую мать ножом. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по ЯНАО.

Мужчину обвиняют в преступлении по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. По версии следствия, 28 ноября 2022 года сын поссорился с 82-летней матерью и нанес ей множество ударов в грудную клетку. О произошедшем фигурант самостоятельно сообщил в полицию. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила у мужчины психическое расстройство.

Ранее сообщалось, что жителя Набережных Челнов осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Европе запланировали перевод экономики на режим военного времени
Названы топ пять самых «аварийных» регионов России
В России ко Дню Победы наберут рекордное число волонтеров
На Западе заявили об опасениях Зеленского относительно обороны Артемовска
Тиньков призвал МИД Британии снять с него санкции
В США расширят объемы выпуска компонентов гиперзвуковых ракет
Посла ФРГ обвинили в уходе от ответа о виновных в подрыве «Северных потоков»
Шойгу утвердил приказ об обеспечении вооружения и оснащения добровольцев
Байден продлил режим ЧС из-за ситуации на Украине
В Венгрии призвали наложить вето на принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.