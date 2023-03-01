Ударивший 99 раз ножом мать россиянин предстанет перед судом

В Салехарде пройдет суд над психически нездоровым мужчиной, ударившим мать ножом 99 раз

В Салехарде перед судом предстанет 49-летний местный житель, который 99 раз ударил пожилую мать ножом. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по ЯНАО.

Мужчину обвиняют в преступлении по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. По версии следствия, 28 ноября 2022 года сын поссорился с 82-летней матерью и нанес ей множество ударов в грудную клетку. О произошедшем фигурант самостоятельно сообщил в полицию. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила у мужчины психическое расстройство.

Ранее сообщалось, что жителя Набережных Челнов осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать.