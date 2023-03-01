Мужчина спас жизнь раненому журавлю и стал его лучшим другом

NDTV: в Индии мужчина спас раненого журавля и стал его лучшим другом

Житель Индии по имени Ариф стал лучшим другом индийского журавля после того, как спас ему жизнь. Об этом сообщает NDTV.

Сотрудник индийской административной службы Аваниш Шаран поделился в социальной сети роликом, подтверждающим доверительные отношения между птицей и Арифом. Аваниш рассказал, что мужчина спас раненого журавля в 2022 году, и с тех пор они неразлучны.

На кадрах видно, как Ариф едет на скутере, а вслед за ним летит журавль. Многих пользователей соцсетей поразила история необычной дружбы. «Настоящая любовь и высочайший уровень сострадания… Да здравствует эта дружба!» — пишет один из комментаторов. «У любви нет границ», — утверждает другой.

Ранее сообщалось, что житель США подрался с рысью, которая напала на принадлежащую его дочери собаку, и спас питомца. Мужчине пришлось ударить рысь в пасть, чтобы она на него не нападала.

