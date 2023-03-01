Стало известно о поступлении 10-летней Алисы Тепляковой в финансовый вуз

KP.RU: 10-летняя Алиса Теплякова поступила на первый курс Финансового университета

Десятилетняя Алиса Теплякова, которая ранее училась в МГУ на факультете психологии, поступила в Финансовый университет при правительстве России. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на документ о зачислении, оказавшийся в распоряжении издания.

Из приказа следует, что девочку зачислили на первый курс вуза еще 1 октября 2022 года. Также стало известно, что Теплякова обучается по направлению «Прикладная информатика» образовательной программы «Прикладные информационные системы в экономике и финансах». Уточняется, что Алиса учится заочно.

Алиса Теплякова поступила в МГУ имени Ломоносова на факультет психологии в 2021 году в девятилетнем возрасте. Против ее обучения высказывались многие эксперты, в том числе члены Совета по правам человека, считая происходящее опасным экспериментом.

Учеба Тепляковой в МГУ сопровождалась рядом скандалов: сообщалось, что студентка пропускает занятия и экзамены, ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения, а отец Алисы, Евгений Тепляков, напал на завкафедрой на глазах у дочери.

1 сентября 2022 года стало известно, что студентка не появилась в МГУ. По словам заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александра Тхостова, у вуза не было контакта с семьей Тепляковых.

Девочка самая старшая в семье, однако не единственный вундеркинд. Так, в июне 2022 года ее младший брат Хеймдалль сдал ЕГЭ по математике в возрасте восьми лет. ОГЭ (Основной государственный экзамен) он сдал, когда ему было семь лет и пять месяцев.