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15:56, 1 марта 2023Мир

В МИД России рассказали о закрытых переговорах с США по ДСНВ

Замглавы МИД РФ Рябков заявил о продолжении закрытых переговоров с США по ДСНВ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россия и США продолжают закрытые переговоры по тематике Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует «Интерфакс».

«В Вашингтоне официальные лица говорят о том, что по закрытым каналам обсуждение этой тематики ведется. Я могу подтвердить, что это действительно так», — сказал он, добавив, что все было озвучено «и по открытым каналам».

По словам Рябкова, Россия не поменяет свое решение о приостановке участия в ДСНВ «пока Соединенные Штаты не изменят свое поведение, пока мы не увидим признаков здравого смысла в том, что они осуществляют применительно к Украине, на Украине».

28 февраля Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны ДСНВ. Решение о возможном возобновлении участия России в договоре ДСНВ может принять президент. Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены ДСНВ, несмотря на приостановку его действия.

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Глеб Бажуткин
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