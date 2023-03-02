Украинские школьники затравили учительницу русского происхождения в Дании

TV2: в Дании два школьника с Украины поскандалили из-за учительницы русского происхождения

В датском городе Хельсингер двое украинских школьников устроили скандал из-за учительницы русского происхождения: во время урока они написали оскорбительные записки в ее адрес на украинском и мешали проводить занятие, распевая гимн республики. Об этом пишет телеканал TV2 со ссылкой на отчет, в котором рассказывается о том, как сотрудники школы переживали конфликт.

Матери нескольких украинских учеников при этом потребовали, чтобы школа нашла другого учителя. Администрация отказалась, подчеркнув, что женщина живет в Дании уже 30 лет и зарекомендовала себя как хорошего специалиста. Кроме того, у нее есть датское гражданство.

В конце февраля переехавшие в США украинские беженцы пожаловались на хаос и травлю в школе. Кроме того, как писало издание The Guardian, многие украинские беженцы, находящиеся в Великобритании, становятся бездомными после окончания программы спонсорства,