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10:04, 2 марта 2023Путешествия

Россиянам предложили бюджетно слетать в марте в две популярные пляжные страны

Tourdom: россияне могут бюджетно слетать в марте в Турцию и на Мальдивы

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российским туристам предложили бюджетно слетать в две популярные пляжные страны — недорогие перелеты в марте доступны на Мальдивские острова и в Турцию. Соответствующей информацией поделились эксперты портала Tourdom, которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Так, приобрести выгодные билеты соотечественникам предлагается в Стамбул и Анталью — места на рейсах перевозчиков «Победа» и S7 в обе стороны стоят 22 и 25,7 тысячи рублей на человека соответственно. В стоимость включен багаж.

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Также провести Международный женский день россияне могут на Мальдивах — перелет в обе стороны с авиакомпанией Azur air на начало марта в обе стороны доступен от 45 тысяч рублей на одного с багажом. Дороже обойдутся авиабилеты в Таиланд — перевозчик China Eastern Airlines предлагает улететь на Пхукет со стыковкой в Шанхае за 47,6 тысячи рублей с багажом. Прямой перелет на крыльях «Аэрофлота» обойдется от 114 тысяч рублей на одного.

Ранее россияне раскрыли планы на отпуск в 2023 году — 50 процентов соотечественников планируют отправиться в прогулки по городам, активные туры или проведут отпуск на море. Примерно каждый десятый респондент (11 процентов голосов) хочет отдохнуть на зарубежных пляжных направлениях, например, отправиться на Мальдивы, в Таиланд или в Объединенные Арабские Эмираты.

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Валентина Процкова
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