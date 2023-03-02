Власти Брянской области опровергли сообщения об обстреле школьного автобуса

Врио замгубернатора Брянской области опроверг сообщения об обстреле школьного автобуса

Сообщения об обстреле школьного автобуса украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Брянской области являются недостоверными. Об этом в четверг, 2 марта, со ссылкой на региональные власти пишет РИА Новости.

Областные власти уточнили, что школы в регионе находятся на дистанционном обучении. Кроме того, там добавили, что ДРГ не удалось проникнуть в образовательные учреждения, школы оказались не затронуты.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская ДРГ, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что в заложниках у диверсантов могут находиться до шести мирных жителей.