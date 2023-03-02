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12:37, 2 марта 2023Россия

Власти Брянской области опровергли сообщения об обстреле школьного автобуса

Врио замгубернатора Брянской области опроверг сообщения об обстреле школьного автобуса

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сообщения об обстреле школьного автобуса украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Брянской области являются недостоверными. Об этом в четверг, 2 марта, со ссылкой на региональные власти пишет РИА Новости.

Областные власти уточнили, что школы в регионе находятся на дистанционном обучении. Кроме того, там добавили, что ДРГ не удалось проникнуть в образовательные учреждения, школы оказались не затронуты.

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Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская ДРГ, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что в заложниках у диверсантов могут находиться до шести мирных жителей.

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Никита Абрамов
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