Миллиардер призвал задуматься об азиатском прошлом России

Дерипаска: Россия в ближайшие 25 лет будет задумываться о своем азиатском прошлом

Россия всегда считала, что является европейской страной, но в ближайшие 25 лет она будет задумываться о своем азиатском прошлом, заявил основатель UC Rusal Олег Дерипаска. Его слова приводит ТАСС.

Рынки Азии внесут особенности в развитие российской экономики, считает российский миллиардер. «Если раньше на Московской бирже основными инструментами были доллар и евро, то сейчас это юани, расчеты в юанях», — отметил Дерипаска.

В этом контексте нельзя забывать о важности развития транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, пояснил он.

Также Дерипаска призвал снизить число чиновников в три раза, поскольку их нынешнее количество является серьезной обузой для экономики.

Ранее миллиардер заявил, что в последние десять лет в России наблюдался курс на формирование госкапитализма, который стал «пожирать бессмысленное количество ресурсов».