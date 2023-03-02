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13:17, 2 марта 2023Экономика

Миллиардер призвал задуматься об азиатском прошлом России

Дерипаска: Россия в ближайшие 25 лет будет задумываться о своем азиатском прошлом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия всегда считала, что является европейской страной, но в ближайшие 25 лет она будет задумываться о своем азиатском прошлом, заявил основатель UC Rusal Олег Дерипаска. Его слова приводит ТАСС.

Рынки Азии внесут особенности в развитие российской экономики, считает российский миллиардер. «Если раньше на Московской бирже основными инструментами были доллар и евро, то сейчас это юани, расчеты в юанях», — отметил Дерипаска.

В этом контексте нельзя забывать о важности развития транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, пояснил он.

Также Дерипаска призвал снизить число чиновников в три раза, поскольку их нынешнее количество является серьезной обузой для экономики.

Ранее миллиардер заявил, что в последние десять лет в России наблюдался курс на формирование госкапитализма, который стал «пожирать бессмысленное количество ресурсов».

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Платон Щукин
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