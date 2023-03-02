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18:48, 2 марта 2023Мир

США обновили черный список по Ирану

Минфин США добавил в черный список по Ирану нефтехимическую компанию и 20 судов

Фото: EQRoy / Shutterstock / Fotodom

Министерство финансов США добавило в черный список по Ирану нефтехимическую компанию в Бушере и 20 иранских судов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского ведомства.

Отмечается, что под санкции попали Бушерская нефтехимическая компания и фирма Shiraz Petrochemical. Кроме того, рестрикции коснулись судов, которые ходили под флагами Китая, Панамы, Вьетнама, Того, Тувалу, Сент-Винсента и Гренадин, а также Сан-Томе и Принсипи.

В июле 2022 года Минфин США ввел санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, которые связаны с нефтяным сектором Ирана. В список попали фирмы, которые были зарегистрированы в ОАЭ, КНР и во Вьетнаме, а также нефтяные танкеры под флагами Габона и Панамы.

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Глеб Бажуткин
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