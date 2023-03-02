Глава Чечни Кадыров призвал разобраться с семьями «участников вылазки» на Брянскую область

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал привлечь к ответу семьи тех, кто якобы участвовал в атаке на Брянскую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России», — заявил Кадыров.

По его убеждению, семьи предполагаемых диверсантов необходимо основательно проверить, так как подобные террористические акты не происходят «без их содействия, потакания и одобрения».

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен ребенок. Мальчика доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

Президент России Владимир Путин заявил, что атака украинской ДРГ на Брянскую область является терактом.