Выявлена наиболее злоупотребляющая кофеином группа людей

Люди с ментальными расстройствами оказались наиболее склонны к злоупотреблению кофеином

Американские ученые из Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона при университете Рутгерса выявили наиболее злоупотребляющую кофеином группу людей. Оказалось, что курильщики с ментальными расстройствами возглавляют списки по потреблению популярного стимулятора. Исследование опубликовано в журнале Psychiatry Research.

В процессе работы авторы проанализировали данные 248 взрослых курильщиков, набранных в ходе предыдущего эксперимента. Среди испытуемых были либо курильщики, страдающие шизофренией или биполярным расстройством, либо без психиатрических диагнозов, которых отнесли в контрольную группу. Все участники курили пачку сигарет в день.

Ученые попросили ответить на вопросы о курении, употреблении кофеина, физическом здоровье и психологических нарушениях. Также были собраны образцы крови для измерения уровня веществ. Выяснилось, что потребление кофеина было самым высоким среди участников с биполярным расстройством, а затем больных шизофренией. Контрольная группа потребляла наименьшее количество кофеина.

Исследователи выдвигают несколько теорий, объясняющих связь между потреблением кофеина и психическими заболеваниями. Возможно, что люди с психическими заболеваниями курят в два-три раза чаще, чем население в целом, а поскольку смолы в сигаретном дыме усиливают метаболизм кофеина, то для достижения стимулирующего эффекта требуется больше кофеина.

Еще одним вариантом может быть связь между высоким потреблением кофеина с аденозиновыми рецепторами. Кроме того, люди с ментальными расстройствами уязвимы ко всем типам веществ, вызывающих привыкание, что повышает их риск чрезмерного приема и более негативных последствий.

