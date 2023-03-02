В США рассказали о бесполезности техники НАТО для Киева

Newsweek: затяжной процесс поставок боеприпасов сделает технику НАТО бесполезной для Киева

Затяжной процесс оформления контрактов на поставки боеприпасов к технике, которую Запад поставляет Украине, приведет к ее бесполезности для Киева. Об этом пишет обозреватель Newsweek Калеб Ларсон.

По его словам, отсутствие боеприпасов сделает бесполезными основные танки M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley. По мнению Ларсона, это обусловлено длительностью процесса заключения контрактов между Пентагоном и оборонными подрядчиками. За последние десять лет время обсуждения поставок увеличилось примерно с 200 до более чем 400 дней.

По мнению обозревателя, именно по этой причине члены НАТО могут покупать оружие за пределами альянса. Он отметил, что Польша, которая заказала американские танки Abrams, также купит южнокорейские K2 Black Panther. «Зачем Польше — оплоту восточной границы НАТО — закупать жизненно важное военное оборудование за пределами Североатлантического союза? Ответ заключается в скорости: Сеул мог бы доставить танки K2 в Польшу быстрее, чем Вашингтон, Берлин или любая другая европейская страна», — пишет Ларсон.

В феврале эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов сообщил, что оружие, которое Запад поставляет Украине, можно уничтожить ударом по Бескидскому железнодорожному тоннелю во время следования поезда.

В том же месяце издание Newsweek писало, что вес западных танков, которые передадут Украине, сыграет на руку России. Разведка сможет узнать, по каким маршрутам перевозят технику.