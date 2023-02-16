Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:56, 16 февраля 2023Наука и техника

В России назвали способ уничтожить западное оружие на Украине

Аналитик Прохватилов сообщил, что поставляемое Киеву оружие можно уничтожить в тоннеле
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Оружие, которое Запад поставляет Украине, можно уничтожить ударом по железнодорожному тоннелю во время следования поезда. Способ уничтожить оружие эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, составы с американской военной техникой, которая прибывает в немецкий порт Бремерхафен, пойдут через Польшу по Львовской железной дороге. Они будут следовать через Бескидский тоннель.

«Если его уничтожить, то всю эту технику придется назад везти, в обход. По другим путям довезут, конечно. Если в момент прохождения Бескидского тоннеля ударить, то состав там и погибнет. Но тут два зайца. Можно и просто по составу ударить, когда он будет в открытую двигаться по Львовской железной дороге», — сказал аналитик.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023

Ранее издание The Washington Post писало, что проблемы с логистикой на границе с Польшей могут отсрочить прибытие техники производства США в распоряжение Вооруженных сил Украины.

В январе кандидат военных наук Сергей Суворов сообщил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые США передадут украинским войскам, слабо приспособлены к чернозему Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Суркова о Минских соглашениях
Лукашенко посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией
Актриса дала отпор прозвавшим ее вульгарной из-за платья хейтерам
Лукашенко назвал настоящих участников украинского конфликта
Невеста случайно записала разговор гостей на свадьбе и услышала оскорбления
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Число погибших при падении Су-34 в Ейске увеличилось до 16
Украина попросила у Италии средства защиты от ядерного нападения
Россиян научили сохранять зелень свежей
Шторм вынес на пляж Сочи смытые в море вместе с людьми автомобили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.