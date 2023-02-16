В России назвали способ уничтожить западное оружие на Украине
Оружие, которое Запад поставляет Украине, можно уничтожить ударом по железнодорожному тоннелю во время следования поезда. Способ уничтожить оружие эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, составы с американской военной техникой, которая прибывает в немецкий порт Бремерхафен, пойдут через Польшу по Львовской железной дороге. Они будут следовать через Бескидский тоннель.
«Если его уничтожить, то всю эту технику придется назад везти, в обход. По другим путям довезут, конечно. Если в момент прохождения Бескидского тоннеля ударить, то состав там и погибнет. Но тут два зайца. Можно и просто по составу ударить, когда он будет в открытую двигаться по Львовской железной дороге», — сказал аналитик.
Ранее издание The Washington Post писало, что проблемы с логистикой на границе с Польшей могут отсрочить прибытие техники производства США в распоряжение Вооруженных сил Украины.
В январе кандидат военных наук Сергей Суворов сообщил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые США передадут украинским войскам, слабо приспособлены к чернозему Украины.