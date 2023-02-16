В России назвали способ уничтожить западное оружие на Украине

Аналитик Прохватилов сообщил, что поставляемое Киеву оружие можно уничтожить в тоннеле

Оружие, которое Запад поставляет Украине, можно уничтожить ударом по железнодорожному тоннелю во время следования поезда. Способ уничтожить оружие эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, составы с американской военной техникой, которая прибывает в немецкий порт Бремерхафен, пойдут через Польшу по Львовской железной дороге. Они будут следовать через Бескидский тоннель.

«Если его уничтожить, то всю эту технику придется назад везти, в обход. По другим путям довезут, конечно. Если в момент прохождения Бескидского тоннеля ударить, то состав там и погибнет. Но тут два зайца. Можно и просто по составу ударить, когда он будет в открытую двигаться по Львовской железной дороге», — сказал аналитик.

Ранее издание The Washington Post писало, что проблемы с логистикой на границе с Польшей могут отсрочить прибытие техники производства США в распоряжение Вооруженных сил Украины.

В январе кандидат военных наук Сергей Суворов сообщил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые США передадут украинским войскам, слабо приспособлены к чернозему Украины.