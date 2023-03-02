Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

Дерипаска: для привлечения инвестиций российской экономике нужна предсказуемость

В скором времени российская экономика может столкнуться с дефицитом источников финансирования, предупредил предприниматель Олег Дерипаска, его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, для привлечения зарубежных инвестиций нужны четкие правила игры и предсказуемость. «Очень важно верховенство права и предсказуемости», — подчеркнул Дерипаска.

Ранее предприниматель заявил, что число чиновников в стране необходимо сократить втрое. По его мнению, нынешнее количество чиновников является серьезной обузой для экономики. Он добавил, что на российской экономике уже и так «гири висят» из-за санкций и других проблем.

Также Дерипаска рассказал, что в последние десять лет в России наблюдался курс на формирование госкапитализма, который стал «пожирать бессмысленное количество ресурсов». По его мнению, если не изменить направление развития, то страна потеряет 10-12 лет.

