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15:06, 2 марта 2023Путешествия

Россиянам из регионов станут доступны выгодные авиабилеты в Армению

Armenian Airlines запускает рейсы из Еревана в Москву, Сочи, Владикавказ и Самару

Фото: Ani Adigyozalyan / Unsplash

Новая авиакомпания Armenian Airlines запускает программу по четырем направлениям из Еревана — в Москву, Самару, Сочи и Владикавказ. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что в теперь россиянам из регионов станут доступны выгодные билеты в Армению. Так, по данным издания, начиная с 13 марта по маршруту Ереван — Москва запланировано пять регулярных рейсов в неделю. Перелет обойдется пассажирам примерно в 11 тысяч рублей с багажом в одну сторону.

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Рейсы будут осуществляться из столичного аэропорта Шереметьево. Время в пути составит около четырех часов.

Также сообщается, что с середины марта перевозчик начнет выполнять рейсы в Сочи, Владикавказ и Самару. На сайте авиакомпании билетов по этим направлениям в продаже пока нет.

Ранее в феврале россияне раскрыли планы на отпуск в 2023 году. Так, 18 процентов участников опроса заявили, что их привлекает архитектура красивых городов. Около 16 процентов респондентов отметили, что хотят отправиться в активные туры по России. Путешествие в страны ближнего зарубежья (Армения, Грузия и Узбекистан) запланировали шесть процентов туристов, еще четыре процента выбрали круизы.

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Фариза Бацазова
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