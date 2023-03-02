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11:44, 2 марта 2023Мир

Нидерланды предупредили страны о последствиях из-за помощи России

Глава МИД Нидерландов Хукстра: оказывающие помощь России страны столкнутся с последствиями

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, обращаясь к коллегам из других стран во время заседания стран «Большой двадцатки» (G20), подчеркнул: те, кто попытается оказать России военную помощь в рамках СВО, столкнутся с последствиями. Об этом пишет РИА Новости.

«Что важно и что я собираюсь донести до каждого из своих коллег, включая моего китайского коллегу здесь (...) — есть только одна страна, которая несет ответственность, и это Россия. Поэтому все остальные должны воздерживаться от помощи России в военном плане», — подчеркнул министр.

Он предупредил, что в противном случае оказавшим помощь Москве ждут последствия, но не уточнил какие.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее обвинил западные делегации в «балагане», который те устроили на встрече G20. Саммит проходит 1-2 марта в Нью-Дели.

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Виктория Кондратьева
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