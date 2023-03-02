Госдума одобрила поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Госдума одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за дискредитацию участников СВО

Государственная Дума во втором чтении приняла поправки о лишении свободы на срок до 15 лет за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Из законопроектов следует, что за дискредитацию всех участников СВО, в том числе добровольцев, предусмотрены штрафы на сумму до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы осужденного за период до пяти лет. Также в качестве наказания подразумеваются принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 15 лет.

На внесенные в Госдуму поправки отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это новая инициатива и она требует проработки, подчеркнув, что с формулировками и текстом законопроектов предстоит ознакомиться.

О том, что в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию всех участников СВО, 1 марта сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он назвал недопустимыми любые публичные действия и распространение заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, а также добровольцев и тех, кто содействует выполнению возложенных на Вооруженные силы задач.

Действующий закон о наказании за фейки о ВС РФ был подписан президентом Владимиром Путиным 4 марта 2022 года. Согласно документу, в случае тяжких последствий нарушения наказание составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.