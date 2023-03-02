Названы потенциальные кандидаты в «НАТО без США»

Политолог Оленченко назвал страны, потенциально заинтересованные в аналоге НАТО без США

Идея премьер-министра Венгрии Виктора Орбана создать отдельный европейский оборонный блок может стать эффективным инструментом в снижении зависимости стран-участниц ЕС от Вашингтона, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с «Лентой.ру» эксперт проанализировал, каким странам может быть интересна озвученная Орбаном концепция «НАТО без США» и каким образом она может повлиять на расстановку сил в отношениях между странами Запада.

Специалист обратил внимание на то, что идея автономии стран Европы в вопросах обороны вызовет недовольство в Вашингтоне, который, по его словам, во многом определяет политику всего блока НАТО. В связи с этим, как подчеркнул Оленченко, слова Орбана о создании аналога НАТО без участия Вашингтона чреваты последствиями для политика.

«Речь идет об ограничении присутствия и влияния США в Европе. Конечно, они сейчас "накинутся" на Орбана с разного рода критикой и попытками создать трудности: политические, экономические, социальные. Более того, в ЕС есть мощное проамериканское лобби», — объяснил политолог.

Тем не менее, осознавая риски, руководство Венгрии намеренно делает этот шаг, чтобы «сохранить собственную идентичность», считает эксперт.

Потенциальные участники оборонного альянса ЕС

По мнению Оленченко, в действиях Орбана можно проследить определенную стратегию. На данном этапе Орбан предложил данную идею политическому руководству других европейских стран, чтобы отследить их реакцию и, основываясь на ней, планировать дальнейшие действия, объяснил специалист.

Эксперт отметил, что на основе реакции стран ЕС можно выделить три группы: те, кто поддержат идею, те, кто будут против и сомневающиеся.

«Можно предугадать, что восточноевропейские страны (Польша, Чехия, Словакия) и южноевропейские (Болгария, Румыния), конечно, эту идею не поддержат. Этой же мысли будут придерживаться и страны Прибалтики. (...) Также можно твердо сказать, что Великобритания себя не мыслит без США, поэтому она такую идею отвергнет», — пояснил он.

Однако такая идея может заинтересовать Германию, Францию, Италию, Португалию и Испанию: эти крупные страны являются производителями вооружений, и с точки зрения военной экономики им была бы выгодна отдельная структура, которая могла бы стать потребителем военной европейской техники Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Оленченко также назвал страны, которые, по его мнению, могут оказаться «на распутье» в случае появления автономного оборонного альянса ЕС.

«Интересно посмотреть также и на реакцию Финляндии и Швеции, которые подали заявки на вступление в НАТО: фактически Орбан предлагает им альтернативу. Также будет любопытно услышать мнение Турции — она, вероятно, могла бы заинтересоваться этой идеей», — отметил политолог.

Как новый оборонный блок скажется на отношениях ЕС и США?

Оленченко напомнил, что в случае формирования нового объединения обязательства ЕС в рамках Североатлантического альянса будут сохраняться. Однако, по его словам, это не помешает ЕС снизить зависимость от политики Вашингтона в связи с тем, что часть политических решений постепенно перейдет из НАТО в собственную оборонную структуру ЕС.

«Если они создадут структуру со своим уставом, где будет проговорено, как будут приниматься решения, насколько они обязательно, какой нужно вносить взнос, то это здорово развязывает руки европейцам. Что это значит? Формально НАТО к ним можем обращаться только по вопросам защиты», — добавил эксперт.

Таким образом можно было бы начать «поджимать» американцев со статусом их военных баз в Европе. Грубо говоря, предложить снизить их количество Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Так, по мнению Оленченко, «НАТО без США» может стать инструментом для «кристаллизации» европейской идентичности вне зависимости от намерений других стран, которые, по словам эксперта, навязывают свои идеи другим государствам в рамках союза.

Ранее Орбан заявил, что странам Евросоюза необходимо создать собственный оборонный альянс без участия Вашингтона. По словам премьер-министра Венгрии, «европейская НАТО» позволит укрепить безопасность Европы и даст возможность странам самостоятельно защитить себя, не полагаясь на помощь США. Орбан напомнил, что предлагал это еще в 2012 году. По мнению премьер-министра, Вашингтон определяет подход западных стран к конфликту на Украине, а Европа в свою очередь теряет идентичность.