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10:17, 2 марта 2023Ценности

Киркоров появился на публике в золотом костюме за 447 тысяч рублей

Певец Филипп Киркоров появился на публике в золотом костюме Gucci за 447 тысяч рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров появился на публике в одежде итальянского бренда Gucci стоимостью сотни тысяч рублей. Соответствующее видео появилось в его Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

55-летний исполнитель посетил церемонию вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория» в бархатном костюме золотого цвета, который состоял из прямых брюк и пиджака с монограммой марки. Известно, что цена наряда составляет 5930 долларов (447 тысяч рублей).

Артист надел белую рубашку, а волосы уложил волнами и обесцветил. Свой образ он дополнил множеством колец, а также золотыми браслетами. Киркоров признался, что при подборе наряда вдохновлялся фильмом «Дом Gucci».

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«Сегодня я вывел один из самых культовых костюмов компании "Гуччи". Наверное, в этом есть символ. Мир моды и мир музыки идут параллельными дорогами, которые пересекаются периодически», — высказался он.

В феврале Филипп Киркоров вышел в свет в пальто Dolce & Gabbana за 397 тысяч рублей. На размещенных кадрах артист предстал в указанном предмете гардероба, сшитом из джинсовой ткани разных оттенков.

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Майя Пономаренко
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