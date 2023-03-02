Мать раненого в Брянской области мальчика рассказала о состоянии сына

Мать раненого в Брянской области мальчика заявила, что с ее сыном все нормально

Мать мальчика, раненого во время атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, рассказала о состоянии сына. Ее слова передает газета «Известия».

«Все с моим ребенком нормально сейчас», — заявила она, отметив, что ребенок в настоящее время находится в реанимации под наркозом. Женщина отметила, что все прошло успешно, а ее сыну быстро оказали медицинскую помощь после произошедшего.

2 марта украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию села Любечане в Брянской области. Злоумышленники обстреляли автомобиль с местными жителями. В результате атаки погиб находившийся за рулем местный житель и был ранен десятилетний мальчик.

Позже глава региона Александр Богомаз рассказал, что врачи успешно прооперировали раненого ребенка и смогли удалить застрявшую в теле мальчика пулю.