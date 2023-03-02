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21:38, 2 марта 2023Россия

Медведев указал Западу на поддержку террористов после диверсии под Брянском

Медведев: события в Брянской области показали, что США, НАТО и ЕС поддерживают террористов
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал диверсию в Брянской области и указал западным странам на то, что они поддерживают террористов. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Медведева, события в Брянской области показали, кого на самом деле поддерживают в США, НАТО и ЕС. «Это не «свободолюбивый народ Украины», который не желает возвращения в «москальский совок». Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой», — заявил он, пожелав, чтобы теперь их оправдывали в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне.

Политик также обратился к премьеру Великобритании Риши Сунаку, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту США Джо Байдену. Он назвал участников диверсии «выкормышами» западных политиков. «И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы --прямые пособники террористов», — заключил Медведев.

2 марта украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию села Любечане в Брянской области. Злоумышленники обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб находившийся за рулем местный житель, а также был ранен десятилетний мальчик.

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Марина Совина
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