Baza: в пригороде Коломны произошел взрыв

В пригороде Коломны произошел взрыв. Об этом сообщает Baza.

Издание отмечает, что не обладает какими-либо подробностями инцидента. Взрыв был слышен практически во всех районах города, на место выехали спасатели.

28 февраля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу пять российских регионов. О происшествиях сообщили власти Адыгеи, Белгорода и Брянской области, а также города Туапсе Краснодарского края и Подмосковья.

Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения беспилотника в районе деревни Губастово Коломенского района Московской области 28 февраля. Он допустил, что целью атаки дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры. В результате происшествия никто не пострадал.

